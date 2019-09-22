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ilçesinde polis şüpheli kovaladı

ilçesinde polis ekiplerinin “Dur” ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Pozantı ilçesinde polis şüpheli kovaladı
ADANA'NIN Pozantı ilçesinde polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 kişiden biri, kovalamaca sonucu yakalandı. Pozantı ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri 01 T 2127 plakalı ticari taksiyi durdurmak istedi. Polisler "Dur" ihtarına uymayan ve ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüphelileri bir süre kovaladı. Şüpheliler, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından çıkmaz sokakta polis ekiplerince durduruldu. Polis, araç sürücüsü V.Y'yi gözaltına alırken kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen M.Y. kaçtı. Otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki ele geçiren ekipler, kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Pozantı ilçesinde polis şüpheli kovaladı
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