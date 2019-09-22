Rekor için 160 saat bateri çalıyor

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Mersin'de yaşayan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, daha önce kendisine ait olan 'en uzun süre aralıksız bateri çalma' rekorunu yeniden elde etmek için 160 saatlik rekor denemesine başladı. 2003 yılında 42 saatle sahibi olduğu ancak Kanadalı bir sanatçının 134 saat 5 dakikaya yükselttiği "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu 160 saate çıkarmayı hedefleyen Kızılkaya, Mezitli Belediyesinin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde davul çalmaya başladı. Kızılkaya, ciddi bir hazırlık döneminden geçtiğini belirtti. Kendisini rahat hissettiğini dile getiren Kızılkaya, rekor denemesi sürecinin eğlenceli ve renkli geçeceğini kaydetti. Kızılkaya, "Şuandaki rekor denememizi kayıt altına alıp süreç sonunda raporla Guinnes'e göndereceğiz. Oradan gelecek belge bizim onur belgemiz olacaktır. Müzik sektörümüzde böyle rekor denemesinin olması güzel bir şey. İsterim ki, her arkadaşımız kendi enstrümanıyla bu tür girişimlerde bulunsun. Zorlu bir süreç. Uykusuzlukla mücadele edeceksiniz. 48 saatte bir 2 saat molamız var" dedi. Konuşmaların ardından Kızılkaya, 160 saatlik rekor denemesine başladı.