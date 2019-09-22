Sadık Altunok, halk oyunları ekibiyle kahvaltıda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, kenti yurt içi ve yurt dışı festivallerde en iyi şekilde tanıtan halk oyunları ekibiyle kahvaltıda bir araya geldi. Halk oyunları sorumlusu Sefa Özbaydağ ve oyuncularla sohbet eden Başkanvekili Sadık Altunok, 'Silifke Belediyesi olarak hem ilçemizi, hem Mersin'imizi hem de ülkemizi gerek yurt içi gerekse yurt dışı festivallerde tanıtmaya ve temsil etmeye devam eden halk oyunları ekibimizle her zaman gurur duyuyoruz. Gençlerimizin hepsi pırıl pırıl ve çalışkan çocuklar. Hepsi bu işi severek ve isteyerek yapıyor. Ekip olarak Silifke'mizin müziğini ve oyunlarını uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtıyorlar.