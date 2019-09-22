Sağlık personeline başarı belgesi verildi

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MERSİN'İN Anamur Devlet Hastanesinde görevli yönetici, doktor ve personele Kaymakamlık tarafından performans başarı belgesi verildi. Antalya'nın Serik ilçesine tayin olan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu imzasını taşıyan başarı belgesi başhekim Serkan Boz tarafından sağlık personeline takdim edildi. Başarılı personele belgelerini veren başhekim Serkan Boz, "2018 yılı içerisinde hastanemizde görevli yönetici, doktor ve personele göstermiş oldukları özverili çalışmaları ve ayrıca zaman ayrımı yapmaksızın hastanemize intikal eden tüm hastalara gerekli ilgi ve alakayı göstererek ellerinden gelen tüm çabayı gösterdikleri için canı gönülden teşekkür ederim" dedi.