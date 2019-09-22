Sokak hayvanlarını yaşatmaya çalışıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Silifke ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki emekli psikolog Saadet Sayın ile 51 yaşındaki diş hekimi Füsun Sandal, sokak hayvanlarını yaşatmak ve korumak için çaba gösteriyorlar. Kurdukları 45 kişiden oluşan Kimsesiz Canlar Derneği üyeleri ile sokakta buldukları hasta, yavru ve yaralı hayvanların bakımını üstlenen ikili, Büyükşehir Belediyesi'nin daimi işbirlikçileri oldu. Gelen ihbarlar üzerine Silifke ilçesinden topladıkları yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları, her gün yaklaşık 120 kilometre yol kat ederek Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getiren ikili, tedavisi tamamlanan kedi ve köpekleri tekrar buldukları lokasyona bırakıyor. Gönüllü olarak her gün bu rutini gerçekleştiren ikili, "Bu iş gönül işi. Herhangi bir beklentimiz yok" diyor.