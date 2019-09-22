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Yaşamlarına hareket kattılar

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Yaşamlarına hareket kattılar
BÜYÜKŞEHIR Belediyesi tarafından 'Yaşamanıza Hareket Katın Sağlığa Adım Atın' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kadınlar şehrin doğal güzellikleri arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadılar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından 'Yaşamanıza Hareket Katın Sağlığa Adım Atın' sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında Kent Ormanı girişinden Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'ne kadar devam eden güzergah boyunca şehrin doğal güzellikleri arasında yürüyüş yapıldı. 6 bin 500 metrelik parkurda yürüyen kadınlar etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.
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Yaşamlarına hareket kattılar
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