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Yer fıstığı üreticinin yüzünü güldürdü

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Yer fıstığı üreticinin yüzünü güldürdü
MERSİN'İN Silifke İlçesinde kırsalda ve ovada yetişen yer fıstıklarının hasadına başlandı. İlk çıktığında tezgahlarda kilosu 15-20 liradan satışa sunulan yer fıstığı üreticisinin yüzünü güldürüyor. Silifke'nin yer fıstığı yetiştirme konusunda ikliminin uyum sağladığını kaydeden Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, "Bu yıl verimin de fiyatın da oldukça iyi olduğu için üreticilerin yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde yer fıstığı üretimi giderek azalan bir ürün konumunda. Oysa fiyatı bakımından üreticisine kazandıran yer fıstığının daha fazla alanda ekimi yapılması gerekiyor. Yıllar önce çilek gibi alternatif ürünler nedeniyle ekimi azalan yer fıstığı bu günlerde yeniden ivme kazanmaya başladı" diye konuştu.
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Yer fıstığı üreticinin yüzünü güldürdü
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