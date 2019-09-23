Bilişimciler Gaziantep’te buluştu

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GaziantepBüyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde toplanan Gaziantep Bilişim Zirvesi'nde, kurumların bilişim kanunlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve siber saldırılara karşı güvende tutulması konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Dünya'da bilişim teknolojisinin çok büyük önem taşıdığını belirterek, Gaziantep'in küresel şehirler arasına katılabilmesi için bu faktörün göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak üst bir şehir profili çizebilmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Cihan, "Gaziantep'in potansiyellerinin ortaya çıkabilmesiyle ilgili bu çalışma, ulaşım, sanayi, kültür, tarım, sağlık ve üniversite gibi alanları kapsamaktadır. Çalışmalarımız arasında bulunan başlıklardan birisi, akıllı şehir uygulamasıdır. Öncelikli amacımız, bilişimin toplum nezdinde farkındalık oluşturmasını başarmaktır. Yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim kapsamındaki altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırmayı hedefimize almadık. Kamunun yanında özel sektörün de bu çalışmalarda bulunarak gelişim sağlamasını istiyoruz" dedi. Master Planı kapsamında Akıllı Şehirler Uygulaması'ndan beklentilerini aktaran Sezer Cihan, "Gündelik hayatta, vatandaşın işini kolaylaştırmayı, yapılan çalışmalara hız kazandırmayı istiyoruz. Fizibilite raporlarına baktığımızda, maddi kazanç sağladığımızı görüyoruz. Gaziantep'in toplu taşıma araçları, şehir dışından gelen yerli turistlerin 'GaziantepKart' olmadan da toplu ulaşımı kullandıklarını görebiliyoruz. Çünkü ulaşım sistemimiz bütün Dünya'da yer alan bankaların kredi kartlarıyla da gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra kart taşımıyorsanız ulaşımınızı akıllı telefonlarınızla da sağlayabiliyorsunuz" diye konuştu. Yazar Serdar Kuzuoğlu ise, bilişim dünyasında yaşanan gelişmeleri anlattı. Zirvede; siber güvenlik stratejileri, yeni nesil iletişim kaynakları, veri hareketlerinizi takip edin, 360 derece veri yönetimi, gelecveğin WİFİ yönetimi gibi ana konular ele alındı.