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Bir saat önce aldığı otomobili yolda yandı

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Bir saat önce aldığı otomobili yolda yandı
Mersin'de 1 saat önce aldığı otomobille yola çıkan Denizhan Güney, seyir halinde iken aracı yanarak kullanılamaz hale geldi. Denizhan Güney yönetimindeki 33 DOH 06 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı istikametine seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracından inerek itfaiye ekiplerini aradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Sürücünün, itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak satın aldığını söylediği öğrenildi.
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Bir saat önce aldığı otomobili yolda yandı
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