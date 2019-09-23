Doğu Akdeniz’de değişen dengeler

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YakınDoğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdi Şafak tarafından, Doğu Akdeniz'de son dönemlerde yaşanan gerilim çerçevesinde bölgesel aktörlerin pozisyonlarını ve ilgili konuların hukuksal boyutlarını inceleyen "Doğu Akdeniz'de Enerji Bağlamında Değişen Dengeler" isimli rapor yayımlandı. Enstitüsü Raporları Serisi'nden çıkan ve editörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ve Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu'nun yapmış olduğu rapor, Doğu Akdeniz'de enerji bağlamında Türkiye ve KKTC'nin yanısıra diğer bölge devletlerinin güvenlik çıkarlarını, önceliklerini ve kaygılarını yerel, bölgesel ve uluslararası dinamikler ile birlikte ve deniz hukukuna atıfla değerlendiriyor.