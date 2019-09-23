Gaziantep’te 5 bin öğrenciye okul malzemesi dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepBüyükşehir Belediyesi, 70 okulda 5 bin öğrenciye okul malzemeleri dağıttı. Eğitime destek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencileri destekleyen Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı semtlerde okul idarecileriyle yürüttüğü çalışmalarda maddi yetersizliği tespit edilen öğrencilere okul kıyafeti, okul çantası ve kırtasiye malzemesi temin etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sevgili yavrularımız, onlar bizim geleceğimizdir. Buradaki yüksek enerjiyi, yüreğinizdeki sıcaklığı, gözünüzdeki ışığı bütün kalbimizle hissediyoruz. Bütün çocuklarımızı kalpten seviyoruz. Yükselen Gaziantep'in eğitim konusunda da yükselmesini istiyoruz. Gaziantep'in çocuk dostu bir kent olmasını amaçlıyoruz" dedi. Şahin, "Çalışmalarımızda çocuklarımızı merkeze almak istiyorduk. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Azıcık destek verdiğimiz zaman çocuklarımıza, muhteşem bir başarı hikayesi çıkıyor. Buna benim hayatım en büyük örnektir. 5 yıldan beri eğitime dair yapılması gereken ne varsa yapılacağının sözünü verdik. Gaziantep'te kimin neye ihtiyacı varsa, bunları gerçekleştirdik" diye konuştu.