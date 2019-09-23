Gaziantep’te pamuk hasadı

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Gaziantep'inİslahiye Ovası'nda 3 bin 500 dönüm, Nurdağı Ovası'nda ise bin 500 dönüm alanda pamuk hasadına başlandı. İslahiye ÇukobirlikYönetim Kurulu Başkanı İsmail Hamzaoğlu, hasatta dekar başına yaklaşık 500 kilogram, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplamdaysa 2 bin 500 ton rekolte beklediklerini söyledi. Çukobirlik'in fiyatı 3 lira 30 kuruş olarak açıklamasının üreticiyi rahatlattığını dile getiren Hamzaoğulları, böylece piyasada ürünün fiyatının düşmesinin önlendiğini kaydetti. İslahiye'nin Akınyolu Mahallesi'ndeki mevsimlik işçiler ise kilogramı 1 liradan olmak üzere günde yaklaşık 50 kilogram pamuk toplayabildiklerini belirtti.