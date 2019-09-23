BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'inAraban ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bugüne kadar keşfedilmemiş muhteşem bir kanyon olan Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor. Tarih boyunca değişik medeniyetlerin hüküm sürdüğü bölgeye gelen yolun üzerindeki tarihi köprüden, Habeş Deresine ulaşım sağlanıyor. İlçeye bağlı Hisar kırsal mahallesinden Habeş Kanyonu'nun Fırat Nehri ile birleştiği uç bölgesine yürüyünce, en yüksek noktasından kanyonun doğal güzelliklerinin tümü görülebiliyor. Kanyonun en derin bölgeleri ise burada bulunuyor. Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alıyor. Bölgede yaşayan İsmet Sümbül, yetkilileri kanyonu incelemek için bölgeye davet ederek, "Bölgenin, bugüne kadar keşfedilmemiş Habeş Kanyonu'nun keşfedilerek dağcılık eğitimi alan üniversite öğrencileri için yürüyüş ve tırmanma parkuru olarak açılması için yetkilileri kanyonu incelemek için bölgeye davet ediyorum" dedi.