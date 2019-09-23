Hedef 2024 olimpiyatları

BUGÜN NELER OLDU

Son yapılan Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan mersinliile balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan, hedef büyüttü. 2 milli sporcu önümüzdeki yıl yapılacak olan dünya şampiyonasında şampiyonluk hedeflerken, 2024 olimpiyatlarına da katılmak istiyorlar. Huri Korkut, tekvando sporuna 5 yaşında başladığını ve 12 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Annesinin de tekvandocu olduğunu kaydeden Korkut,dedi. Korkut,dedi.