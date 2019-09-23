Hedef 2024 olimpiyatları

Son yapılan Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan mersinli Huri Korkut
ile balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Özge Özbey
, hedef büyüttü. 2 milli sporcu önümüzdeki yıl yapılacak olan dünya şampiyonasında şampiyonluk hedeflerken, 2024 olimpiyatlarına da katılmak istiyorlar. Huri Korkut, tekvando sporuna 5 yaşında başladığını ve 12 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Annesinin de tekvandocu olduğunu kaydeden Korkut, "Bende dövüş sporlarını sevdiğim ve ilgim olduğu için tekvandoyu seçtim. Biz zaten 3 kardeş bu spora başlamıştık. 2'si şu anda antrenörlük yapıyor ben dövüşmeye devam ediyorum. Birçok derecem var"
dedi. Korkut, "Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu. 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara katılmak istiyorum. Her genç sporcunun hayali olduğu gibi benimde gönlüm olimpiyatlarda yarışmak. Olimpiyatlarda yarışıp, bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Bizim ailemizi görenlerden güzel tepkiler alıyoruz"
dedi.