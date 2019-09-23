Kızılay’dan Milli Eğitime altın madalya

BUGÜN NELER OLDU

TürkKızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a, "Bir Damla Kan ile Yaşama Şans Ver" projesine kurumsal olarak verilen destek ve gösterilen hassasiyet dolayısıyla "Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası" takdim etti. Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir ve Adana Kan Bağış Merkezi Müdürü Ümit Tokgöz'ün bulunduğu ziyarette konuşan Saygılı, "Siz değerli eğitimciler sayesinde geleceğin kan bağışçılarını Kızılay kan bağışı ile tanışırdık ve tanıştırmaya devam ediyoruz. Öğrenci, öğretmen ve velilerin istekle katıldığı projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü projemizdeki başarımız bir ekip başarısıdır. Bu anlamda Valimize bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise, "Eğitimcilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz bu projeye keyifle, heyecanla katıldı. Öğrencilerimiz eğitim aldı, kan bağışının önemini velilerine aktardı ve en önemli 18 yaşında olanlar ilk kan bağışını yapmış oldu. Bu anlamlı çalışmayı birlikte yürüttüğümüz için ben de tüm Kızılay ekibine teşekkür ediyorum. Birlikte yeni eğitim öğretim yılında da aynı heyecanla projemize devam edeceğiz" diye konuştu.