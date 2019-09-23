Polisler aşure dağıttı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inAnamur İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yılda, Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Emniyet Müdürlüğü önündeki aşure ikramında servise yardım eden polisler aşure kazanının üzerine nar taneleri ve Hindistan cevizi ile Türk Bayrağı dekoru yaptı. Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, "Vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Silah arkadaşlarım, şehitlerimizin kanını temsil eden kırmızı bayrakta olduğu gibi, önce ilk planda Anamurluların, sonra bütün yurttaşlarımızın canını malını korumak için kendi canlarından seve seve vazgeçiyorlar. Kendimizden çok biz halkımızı vatandaşımızı düşünüyoruz" dedi.