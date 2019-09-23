Şehidin adını taşıyan kreşe anlamlı ziyaret

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Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan ve annesi Hatice Özalkan çocuklarının vasiyeti üzerine Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevini ziyaret etti. Ziyarete ayrıca Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın eşi ve ailesi, Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun eşi ve ailesi de katıldılar 46. Şehitler ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisine katılmak için ilçeye gelen şehit aileleri, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu makamında ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekatı Şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirerek inşası tamamlanan ve iki yıldır hizmet veren kreş ve gündüz bakımevini ziyaret etti. Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşayan Baba Özalkan, "Bu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ederim. Gençler ve çocuklar buralarda verilen eğitimlerle yetişecek Böyle olduğu sürece, bu memlekette çok Seyit Onbaşılar, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler, Musalar yetişecek. En güzel yatırım, insana olan yatırım. Bu yatırımları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise "Amacımız, ülkemizin geleceğini inşa ederken yeni nesillerin üzerine düşen sorumluluklarda onlara yardımcı olmak. Çünkü çocuklarımız, geleceğin aydınlık Türkiye'sini inşa edecek ve bizleri Büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır. Şehitlerimizin kanlarıyla bedelini ödedikleri ülkemizin geleceği adına, bizler de üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.