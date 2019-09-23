Teknik direktör Uğur Tütüneker: Daha çok yolumuz var

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon taraftarının karşısına cezasından dolayyı ilk kez çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, zorlu Bursaspor engelini 4-1 aşarak çok önemli bir galibiyet elde etti. 11 yerli oyuncu ile sahaya çıkan mavilacivertli takım ortaya koyduğu futbol ile tribünleri kendisine hayran bıraktı. Teknik direktör Uğur Tütüneker,dedi. Takımı ile ilk galibiyetini alan Tütüneker,şeklinde konuştu.FUTBOLDA üçüncü bölgenin önemine de vurgu yaptı Uğur Tütüneker. Takımın istediklerini yapmaya başladığını da açıklayan Tütüneker, "Takım halinde orada bulunmamız lazım. Oyuncularım antrenmanlarda uyguladıklarımızı harfiyen yaptılar. Bu bir başlangıç, şampiyonluk yolunda daha çok yolumuz var. Takım istediklerimizi yapmaya çalışıyor" dedi.Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, Brezilyalı oyuncu Anderson'un futbolu bırakma kararı aldığını, ancak bu oyuncunun kulüp bünyesinde ise çalışmasını sürdüreceğini söyledi. Başkan Sancak, "Anderson kamp dönemini çok iyi geçirdi fakat kadro planlamasında yer almadı. Anderson'un yapmış olduğu bir iş var. Kendisi işine yöneldi ve futbolu bırakma kararı aldı" dedi. SANCAK, oyuncunun sözleşmesini de yeniden düzenlediklerini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Anderson bu sezon için 600 bin Euro olan sözleşmesini 200 bin Euro'ya indirdi ve 400 bin Euro indirim yaptı. Anderson kulübümüz bünyesinde çalışmaya devam edecek. Özellikle de dış ilişkilerimizde etkili olacağını düşünüyorum. 12 Ekim'de Beşiktaş'la Adana'da hazırlık maçı yapacağız. Normalde bu jübile maçı olacaktı fakat Anderson, eski arkadaşları ile maç yapmak istedi. Bu maç jübile maçı olacak."