Albay Çarıkcıoğlu: Huzur için görev başındayız

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atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Kent için çalışan tüm kurumlarla iş birliğini önemsediklerini belirten Albay Çarıkcıoğlu, "Suçlu ve suçlulara göz açtırmayacağız. Vatandaşın huzur ve güveni için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Gerçekleşen buluşmada Çarıkcıoğlu, yapacağı çalışmalarını ve planlarını anlattı. Medyanın kentteki faaliyetlerin duyurulmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Çarıkcıoğlu, kent için çalışan tüm kurumlarla iş birliğini önemsediklerini söyledi. Kurumlarla iş birliği içinde önemli çalışmalar yapabileceklerinin kaydeden Albay Çarıkcıoğlu, "Mersin'de daha önce güzel çalışmalar yapılmış. Kentimiz geniş bir coğrafyaya sahip" dedi. Albay Çarıkcıoğlu, "Jandarma olarak diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koordineyi çok önemsiyorum. İyi koordine olduğumuz zaman başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bunu da zaten özellikle son dönemde hem yurt içinde hem yurt dışında yapmış olduğumuz operasyonlarla gösteriyoruz. Kentimizin daha güzel, huzurlu ve mutlu olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Mersin'de Jandarma ve Emniyet güçlerin el ele vererek birlikte çok güzel çalışmalar yaptığını belirten Çarıkcıoğlu, "Yapılan çalışmalarla Mersin bir huzur ve kenti olmuş. Uyuşturucu ile mücadele konusuna hem Jandarma'nın hem de Emniyet'in büyük önem veriyor. Okullarımız açıldı, eğitim yuvalarımızın önünde hem resmi hem de sivil ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Uyuşturucu ile mücadelede yüzde 90 bir başarı sağlandı. Uyuşturucunun hedefi gençlerdir. Bunun için topyekün bir mücadele gerekir. Çocuklarımıza uyuşturucunun zararlarını anlatmalıyız" diye konuştu.