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Başkan Güngör müjdeyi verdi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Başkan Güngör müjdeyi verdi
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Bisiklet Sürelim Birlikte Yürüyelim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş da katıldı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Emrah Hatunoğlu, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Hayrettin Güngör, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza sunduğumuz Akıllı Bisiklet Yolu projemiz onay aldı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IPA-2 programı kapsamında önemli bir destek alacağız. İnşallah bu projemizle şehrimize bisiklet yolları, bisiklet parkları ve kiralama istasyonları kazandırmış olacağız. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun" dedi.
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Başkan Güngör müjdeyi verdi
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