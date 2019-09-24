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Başkan Tahmazoğlu’ndan öğrencilere aşure ikramı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Başkan Tahmazoğlu’ndan öğrencilere aşure ikramı
GAZİANTEP Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile birlikte öğrencilere aşure ikramında bulundu. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan aşure ikramından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine de aşure ikramında bulundular. Rabbim her zaman böyle birlik içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin" dedi.
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Başkan Tahmazoğlu’ndan öğrencilere aşure ikramı
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