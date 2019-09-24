Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hatay taraftarını üzdü

taraftarını üzdü

İlk yenilgisini Akhisarspor deplasmanında alan Akdeniz temsilcisinde moraller bozuldu, teknik direktör İlhan Palut ise camiaya umut verdi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Hatay taraftarını üzdü
TFF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor'a 3-1 mağlup olan Hatayspor taraftarını üzdü. Teknik Direktör İlhan Palut, birbirinin kopyası iki gol yediklerini ve maçtaki duraksamalardan şikayetçi oldu. Palut, "Ligin zirvesini hedefleyen iki takımın da karşılamasıydı. Kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüm. Düzeltmemiz gereken bir çok şey var, başta ben ve takımım adına bunlar üzerine çalışıp önümüzdeki maçlarda durumu toparlamak istiyoruz" dedi. Hakemi değerlendiren İlhan Palut, "Hakemlerin kararlarına tabii ki takılmayacağız, hakem gördüğünü çalmıştır. Yani şunu istiyoruz biz; biz öndeyken olmasın yani önde olan bir takımın oyunu soğutmasını, maçı bekletmesini, faulleri kullanmamasını zamanı geçirmesini bir şekilde engelleyelim. Bu verdiğimiz süreler 4 ile, 5 ile kalırsa ek süreler devam eder. Saha içindeki tüm kararlara saygılıyım ama sadece oyunun durduğu kadar biz öndeyken de böyle olsun sadece Akhisar için değil bu" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay taraftarını üzdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN