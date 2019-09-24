Hatay taraftarını üzdü

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor'a 3-1 mağlup olan Hatayspor taraftarını üzdü. Teknik Direktör İlhan Palut, birbirinin kopyası iki gol yediklerini ve maçtaki duraksamalardan şikayetçi oldu. Palut,dedi. Hakemi değerlendiren İlhan Palut,ifadelerini kullandı.