Hatay taraftarını üzdü

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FF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor'a 3-1 mağlup olan Hatayspor taraftarını üzdü. Teknik Direktör İlhan Palut, birbirinin kopyası iki gol yediklerini ve maçtaki duraksamalardan şikayetçi oldu. Palut, "Ligin zirvesini hedefleyen iki takımın da karşılamasıydı. Kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüm. Düzeltmemiz gereken bir çok şey var, başta ben ve takımım adına bunlar üzerine çalışıp önümüzdeki maçlarda durumu toparlamak istiyoruz"
dedi. Hakemi değerlendiren İlhan Palut, "Hakemlerin kararlarına tabii ki takılmayacağız, hakem gördüğünü çalmıştır. Yani şunu istiyoruz biz; biz öndeyken olmasın yani önde olan bir takımın oyunu soğutmasını, maçı bekletmesini, faulleri kullanmamasını zamanı geçirmesini bir şekilde engelleyelim. Bu verdiğimiz süreler 4 ile, 5 ile kalırsa ek süreler devam eder. Saha içindeki tüm kararlara saygılıyım ama sadece oyunun durduğu kadar biz öndeyken de böyle olsun sadece Akhisar için değil bu"
ifadelerini kullandı.