Kahramanmaraş’ın Abbas inciri tescillenecek

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ve dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ta "meyvelerin kraliçesi" olarak nitelendirilen Abbas incirini korumak ve marka değerini artırmak amacıyla Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil çalışması başlatıldı. Kentin özellikle merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli Mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkati çekiyor. Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve sofralık olarak tüketimi yapılan Abbas incirinin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Yapılan bu başvuruyla incirin ıslahla ilgili bitkisel özelliklerinin tamamı koruma altına alınacak. Coğrafi işaret alınması için de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesice 2016'da Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvuru yapılmıştı. Tescil çalışması Abbas incirinin bölgede araştırmasını yapan enstitü görevlisi Ziraat Yüksek Mühendisi Muhammet Ali Gündeşli tarafından yürütülüyor.