Kızılay’dan Milli Eğitim’e madalya

BUGÜN NELER OLDU

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a, "Bir Damla Kan İle Yaşama Şans Ver" projesine kurumsal olarak verilen destek ve gösterilen hassasiyet dolayısıyla "Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası" takdim etti. Başkan Saygılı, Adana Valiği tarafından başlatılan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında okullarda Türk Kızılayı Adana Şubesi ve Adana Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Damla Kan ile Yaşama Şans Ver" sloganıyla yürütülen kan bağışı projesinin başarıyla tamamlanması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'u makamında ziyaret etti.