Kızkalesi’nde turizmcilerin yüzünü gurbetçiler güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi civarındaki otellerin büyük bölümünü dolduran gurbetçiler, turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Masmavi denizi, taşsız kumsalı ve ekonomik otelleriyle her yaz sezonu binlerce kişiyi ağırlayan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, özellikle gurbetçiler tarafından tercih ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi, çevresindeki antik kent ve ören yerleriyle de ziyaretçilerine alternatif gezi imkanı sunuyor. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, Kızkalesi'nin "Doğu Akdeniz'de turizm" denilince akla gelen ilk yerler arasında bulunduğunu, bölgeyi "Mersin'in dünyaya açılan kapısı" olarak gördüklerini söyledi. Bölgedeki otellerin doluluk oranının, yaz sezonunun sonuna gelinmesine rağmen üst seviyelerde olduğunu vurgulayan Öztop, "Bayramda yurt içindeki tatilcileri, sonrasında da yurt dışında yaşayan insanlarımızı ağırladık. İşletmeciler ve turizmciler olarak gurbetçileri son derece önemsiyoruz. Gurbetçiler hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de uzun konakladıkları için bizleri mutlu ediyor" dedi. Öztop, yatak kapasitesinin başta Almanya, sonrasında Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçiler sayesinde dolduğunu ifade ederek, "Şu anda işletmelerimizin büyük kısmı gurbetçilerimizle doldu. Buranın müthiş bir havası var, deniz sıcaklığı ise hala mükemmel. Eylülün son günlerine doğru çok ciddi miktarda rezervasyonumuz var. Ekimin sonuna kadar da talebin devam edeceğini öngörüyoruz. İşletmeler memnun" diye konuştu.