Kurtardığı sokak kedisini sahiplendi

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yaralı halde bulunan sokak kedisi, vatandaşlar tarafından getirildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Kediyi kurtaran vatandaş, iyileştikten sonra sahiplenerek örnek bir davranış sergiledi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Merve Özçetin tarafından bulunan sağ ön ayağı kırık haldeki sokak kedisi, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturuldu. Sokakta yürürken kedinin sesini fark ettiğini ve sesin geldiği tarafa yöneldiğinde yaralı bir kedi gördüğünü söyleyen duyarlı vatandaş Merve Özçetin, "Kediyi hemen özel aracımızla Adana Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdik. Burada veteriner hekimler sokak kedisini tedavi altına aldılar. Daha sonra tekrar gelerek sokak kedisinin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldım. Sağlık durumu gayet iyi, Adana Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerine teşekkür ederim. Ayrıca kediyi sahiplenmek istiyorum" dedi.