Melih ABİ: Kafadan engelli sürücüler hala otobüs duraklarında

Yazıyoruz, yazıyoruz ama kafadan engellilerin beynine anlatamıyoruz.

Burası Atatürk Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında bulunan otobüs durağı.

Maalesef bir araç sürücüsü aracını tam da otobüs durağına park etmiş.

Engelli bir kadın yolcu otobüse binmek istiyor.

Ama nafile.

Otobüs sürücüsü yapacağı her şeyi yapıyor.

Durağa yanaşamıyor.

Rampa kapalı çünkü.

Fotoğrafta da görüyorsunuz.

O kadar yazıyoruz, fotoğrafları yayınlıyoruz.

Ama aldırış eden yok.

Trafik ekipleri bile bıktı bunlardan.

Kardeşim otobüs duraklarına park etmek yasak.

Cezalar arttı, bu yaptığı hatalı park yüzünden dünya kadar para cezası yiyor.

Cezaların şekli değişmeli.

Mesela otobüs duraklarına park edenlerin bir ay ehliyeti elinden alınmalı!

Belki böyle akıllanırlar.

***

Köpekler çocuklara saldırıyor önlem alın



Yine bir köpek şikayeti.

İsmetpaşa Kıyıboyu TOKİ konutları önü.

Köpekler maalesef bir çocuğa saldırmış.

Çocuğu ısırıp yaralamışlar.

Babası bana fotoğraflarını gösterdi.

Çocuk korkudan altına yapmış.

Toplayın diyoruz aldıran yok!

Başkan Zeydan Karalar bu da senin işin hadi bakalım!

Hayvan barınaklarının durumu kötü.

Yazınca hayvan severler tepki gösteriyor.

İyi de yazmayınca da çocuklar, yaşlılar ve kadınlara saldırıyor köpekler.

Yoldan gelip geçenler korku filmi yaşıyor.

Köpeklerin ısırarak yaraladığı çocuk şimdi sürekli aşı yaptırıyor.

Karar sizin, ister gidin o köpekleri toplayın, isterseniz besleyin.

Başkan Karalar "iş yaptım" diyorsun.

Aha sana iş yap da görelim.