Menopoz kadınlar için yaşlanmanın bir işareti

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özlen Emekçi Özay menopozun, bir kadının 12 ardışık ay boyunca adet görmemesiyle son adet dönemi olarak tanımlanan, östrojen seviyesinde düşme başlaması ile sonuçlanan ve yumurtaların yaşlanmaya bağlı fonksiyonlarında azalma ve yumurtlamanın sonlanması ile karakterize olan doğal ve normal bir durum olduğunu ifade etti. Ülkemizde ortalama 48 yaş civarında görülen, ateş basması ve ani terlemeyi izleyen adetten kesilme ile baş gösteren menopoz ve sonrasına geçiş döneminde, kadınların birçok fiziksel değişiklikler yaşadığını söyleyen Uzm. Dr. Özlen Emekçi Özay, bu değişikliklerin birçoğunun menopoz ve yaşlanmaya bağlı meydana geldiğini ve bu durumların sadece bir dönemle sınırlı kaldığını belirtti. Diyabet, tiroit bozuklukları ve uyku apne sendromu gibi hastalıkların menopoz döneminde görülebildiğini, bazen bu dönemde değişen hormon seviyeleri ve yaşlanmaya bağlı fiziksel etkiler, sağlıksız yaşam tarzı ve diğer yaşamsal streslerin yaşanmasıyla birlikte kişilerde sağlık problemleri de ortaya çıkabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Özlen Emekçi Özay, ayni zamanda menopozun bazı kadınlar için sadece yaşlanmanın bir işareti olabildiğini de söyledi.