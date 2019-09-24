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spora doydu

Avrupa Hareketlilik Haftası kentte sportif organizasyonlarla kutlandı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Niğde spora doydu
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar kurulan stantları gezerek cadde üzerinde gösterimi yapılan tenis, futbol ve voleybol, boks, dart, satranç oynadı, aerobik yaptı. Halkla iç içe etkinliklere dahil olarak Avrupa Hareketlilik Haftasını hareketli bir şekilde geçiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde Avrupa Hareketlilik Haftası'nda vatandaşlarımızda farkındalık oluşması adına Niğde'nin en işlek ana caddesini trafiğe kapatarak çeşitli spor dallarının halkımıza gösterimini sağladık" dedi.
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Niğde spora doydu
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