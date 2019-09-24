Niğde spora doydu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Avrupa Hareketlilik Haftası
etkinlikleri kapsamında kentte
çeşitli etkinlikler düzenleyerek
farkındalık oluşturmaya
devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar kurulan stantları gezerek cadde üzerinde gösterimi yapılan tenis, futbol ve voleybol, boks, dart, satranç oynadı, aerobik yaptı.
Halkla iç içe etkinliklere dahil
olarak Avrupa Hareketlilik Haftasını
hareketli bir şekilde geçiren
Belediye Başkanı Emrah
Özdemir, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde Avrupa Hareketlilik Haftası'nda vatandaşlarımızda farkındalık oluşması adına Niğde'nin en işlek ana caddesini trafiğe kapatarak çeşitli spor dallarının halkımıza gösterimini sağladık"
dedi.