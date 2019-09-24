Özgecan Aslan hayatlarını değiştirdi

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Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı başlatıldıkları tekvandoda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkan 15 yaşındaki ikizler Özge ve Öykü Özbey, Avrupa şampiyonu olmak istiyor. Önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Özge, ikiz kardeşiyle son hazırlıklarını yapıyor. 5 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 5 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olurken, geçen yıl da Milli Takıma seçildiler. Geçen yıl Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 47 kiloda Öykü, 51 kiloda da Özge birincilik kürsüsüne çıkarak, büyük bir başarı elde etti. Çalışmalarını sürdüren ikizlerin ilk hedefi Avrupa şampiyonu olmak. Önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Özge, ikiz kardeşiyle son hazırlıklarını yapıyor. Kardeşleriyle bu spora başlayan Utku Özbey de milli takıma seçildi. Özge Özbey, 5 yıl önce bu spora başladığını söyledi. Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından ailesi tarafından kendilerini savunmak için bu spora başlatıldıklarını belirten Özbey, "Hocamız okulumuzda bu sporla ilgili kağıt dağıttı. Biz daha sonra evde bu konuyu tartıştık ve ailemiz bizi göndermeye karar verdi. Balkan şampiyonluğum oldu. Geçen yıl da Avrupa'da üçüncülük elde ettim" dedi. Özge, "En son yapılan Milli Takım seçmesinde de birinci oldum ve 4-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Öncelikli hedefim Avrupa şampiyonu olmak, daha sonra Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek. İlerleyen yıllarda da olimpiyatlara katılmak istiyorum" dedi. Öykü Özbey ise bu spora 5 yıl önce başladığını belirterek, "Hedeflerimiz yüksek, olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Tabi öncelikli hedefim Avrupa şampiyonu olmak, sonra da dünya ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. 3 kardeş olarak hepimizin başarılı olmasına çok şaşırıyorlar" dedi.