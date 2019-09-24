Prof. Aygenç’e Çin’den jüri üyeliği daveti

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Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç'e, Çin'de düzenlenen Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı Yarışmaları Seçici Kurulu'nda yer alması için davet gönderildi. Prof. Erdal Aygenç'in, Uluslararası Çağdaş Sanatlar Haftası kapsamında Çin'in Başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı Yarışmaları'nda çeşitli ülkelerden alanında uzman eğitmen ve sanatçıların jüri üyeliği yaptığı yarışmada seçici kurul üyeliğine davet edildiği belirtildi. Tasarım ve sanat alanlarında oluşturulan yarışma kategorilerine her yıl birçok ülkeden binlerce profesyonel sanatçı ve tasarımcı katılıyor. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, çeşitli ülkelerden alanında uzman eğitmen ve sanatçıların jüri üyeliği yaptığı yarışmada Yakın Doğu Üniversitesini temsil etmiş olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Prof. Aygenç, Uluslararası Çağdaş Sanatlar Haftası kapsamında, resim, heykel, grafik, fotoğraf alanlarında yeni yeteneklerin keşfedilip teşvik edilmesine zemin oluşturulduğunu ifade etti.