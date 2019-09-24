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üper Lig'de Karadeniz deplasmanında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Gazişehir Gaziantep
'te teknik direktör Marius Sumudica, çok iyi bir takıma karşı, çok zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Rakibin zor gol yiyen bir ekip olduğuna değinen Sumudica, "Rize'de sahaya çok yakın tribünler var. Taraftarı arkasına alarak bir kişi daha fazla oynuyor. Bu baskı altında iyi bir mücadele ortaya koyduk"
dedi. Beşiktaş maçından daha zorlu bir maç oynadıklarını belirten Rumen teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'dan üçer puan aldık. Rüyadan uyanmalıyız. Rüyaya dalmamalıyız. Bu ligde hayal kurarsanız hiçbir şey yapamazsınız"
şeklinde konuştu. Türkiye Kupası maçının ardından ligde Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Sumudica, "İki maçı da kazanmalıyız. Kolay olmayacak. Sürekli yolculuk halinde olacağız. Yol yorgunluklarını oyuncular hissetmeye başladı. Kupa maçına ligde az süre alan oyuncularla çıkacağız. Benim için ligde Göztepe maçı final niteliğinde. Kazanırsak 13 puana ulaşacağız ve sonrası çok daha kolay olacak"
diye konuştu.