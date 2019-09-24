Rüyadan uyanmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Karadeniz deplasmanında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren'te teknik direktör Marius Sumudica, çok iyi bir takıma karşı, çok zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Rakibin zor gol yiyen bir ekip olduğuna değinen Sumudica,dedi. Beşiktaş maçından daha zorlu bir maç oynadıklarını belirten Rumen teknik adam,şeklinde konuştu. Türkiye Kupası maçının ardından ligde Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Sumudica,diye konuştu.