BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Duygusal anların yaşandığı programında şehit yakınlarına plaket verildi. Kahramanmaraş Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından 'birlikte güzeliz' temalı program Kervanhan'da yapıldı. Ailelere, şehitlerin fotoğrafları slayt eşliğinde gösterilirken, izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Şehit ailelerimizle birlikte olmak, onlarla aynı havayı teneffüs etmekten büyük bir manevi bir zevk duyduk. Şehitlerimizin manevi huzurunda eğiliyoruz. Memleketimizin birliği ve bütünlüğü için canını feda etmiş ve hizmet etmek onlarla beraber olmak bu önemini kavramış olduk. Bu bilincin gelecek nesillere aktarmış olmak çok önemli. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Kahramanmaraş Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman ise, "Bizim için şehit annelerinin ayrı bir yeri vardır. Sizinle bu yolda aynı kaderi paylaşmaktan dolayı biz her zaman mutluyuz. Siz her zaman başımızın tacısınız. Devletimiz her zaman şehit aileleri ve yakınlarıyla her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Birlikte güzeliz temalı programına katıldığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.