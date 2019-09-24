KAHRAMANMARAŞ'TA düzenlenen 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali'nde, Halil Hopur başpehlivanlığı kazandı. Dulkadiroğlu ilçesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali düzenlendi. Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'ndeki güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin farklı kentlerinden 575 sporcu katıldı.
Çekişmeli geçen final müsabakasında rakibi Ömer Yavuz
'u altın puanla yenen Halil Hopur
, başpehlivan oldu. Büyükler 60 kiloda Mehmet Yüce, 65 kiloda Kemal Karaboğa, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Esat Ardıç, 80 kiloda Nuri Temur ve 85 kiloda Mehmet Bulut birinciliği elde etti. Minik yıldızlar kategorisinde ise 30 kiloda Emre Tuncer, 35 kiloda İsmail Hakkı Tarakçı, 40 kiloda Veysi Kaplan, 45 kiloda Uğurcan Şahin, 50 kiloda Recep Aydın, 55 kiloda Ertuğrul Güler, 60 kiloda Eyup Çetin, 65 kiloda Furkan Yeniköy, 70 kiloda Mehmet Akhisarlı, 80 kiloda Abdullah Sözcü, 85 kiloda Cebrail Sezen
şampiyon oldu.