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KAHRAMANMARAŞ'TA düzenlenen 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali'nde, Halil Hopur başpehlivanlığı kazandı. Dulkadiroğlu ilçesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali düzenlendi.Çekişmeli geçen final müsabakasında rakibi'u altın puanla yenen, başpehlivan oldu. Büyükler 60 kiloda Mehmet Yüce, 65 kiloda Kemal Karaboğa, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Esat Ardıç, 80 kiloda Nuri Temur ve 85 kiloda Mehmet Bulut birinciliği elde etti. Minik yıldızlar kategorisinde iseşampiyon oldu.