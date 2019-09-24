Vali Şimşek Demirci ustalarını ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Yılmaz Şimşek esnaf ziyaretinde demirci ustalarını ziyaret edip, demir dövdü. Vali Yılmaz Şimşek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde Niğdelilerle olmaya devam ediyor. Zaman zaman esnafları ziyaret eden Vali Şimşek bu kez durağı demirci ustaları oldu. Ustalar ile sohbet eden Şimşek, "Sıcak demire yıllardır sabırla vuran o nasırlı ellerin tuttuğu çekicin sesi ve kor ateşin yansıması, ruhu dinlendiren bir huzur veriyor insana. Hele bir de çay tadında sohbet oldu mu yanında değme keyfine" dedi.