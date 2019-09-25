50 yıllık yol kullanıma kapatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 50 yıldır iki mahalleyi birbirine bağlayan yol, arsa sahibince 'özel mülkiyettir' yazılı tabelayla kapatıldı. Tömük Güney Mahallesi'nin yolu, mülk sahibince önce kum yığınıyla kapatıldı ardından iş makinesiyle kazdırılarak bahçe kurulup fidan dikildi. Yolun kendi arsasından geçtiğini ve özel mülkiyeti olduğunu iddia eden mülk sahibine halk tepki gösterdi. Yetkililer önümüzdeki günlerde konu ile ilgili inceleme yapmaya hazırlanırken, halk da yolun bir an önce trafiğe açılmasını istiyor. Mahalle sakini Halil Çoban (63), yolun 50 yıl önce imece usulüyle açıldığını belirterek, "50 yıldır bu yoldan geçiyorum. Okula, çarşıya, şehre buradan gittim, geldim. Yıllardır kullandığım yol bir gün sabah uyandığımda baktım ki kapalı, kazılmış" dedi. Ertuğrul Erbaş ise, "15- 20 yıl önce arazi sahipleri buraya gelerek bahçe yaptı. Şimdi de yolun bahçeden geçtiğini iddia ediyorlar. Yol herkesin tapulu arazisinin içinden geçiyor. Herkesin mi yolu kapatması gerekiyor. Bu işe bir anlam veremedik. Yol nedeni ile çocuklar okula gidemiyor, fırıncı ekmek getirmiyor. Sağlık hizmeti alamıyoruz, mağdur olduk" diye konuştu.