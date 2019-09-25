Adana’da lavanta üretimi artıyor

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Adana Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana İş Kadınları Derneği'nin birlikte yürüttüğü Lavanta Köyü tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, "Geçen yılki TUİK verilerine göre 9 da olan lavanta bitkisi üretim alanlarımız bu yıl artarak 129 dekara yükselmiştir" dedi.Sarıçam'da düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz ve Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı katıldı.İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, Türkiye'nin son yıllarda lavanta üretim alanlarını genişleten ülkeler arasında yer almakla olduğunu söyleyerek, "Türkiye lavanta üretim miktarı bin 40 ulaşmıştır. Ancak Türkiye halen uluslararası pazarda lavanta yağı ithal eden ülkeler arasında yer almaktadır. Lavanta bitkisi Adana ili için yeni bir tarımsal üründür" diye konuştu. Adana'nın iklim ve toprak yapısı yönünden lavanta üretimine oldukça uygun olduğunu ifade eden Yaşar, "Geçen yılki TUİK verilerine göre 9 da olan lavanta bitkisi üretim alanlarımız bu yıl artarak 129 dekara yükselmiştir. İl Müdürlüğümüzün yörede lavanta yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve demonstrasyon çalışmaları devam etmektedir" dedi. Konuşmaların ardından lavanta hasadı yapıldı.