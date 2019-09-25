ATO’nun marka değerini güçlendireceğiz

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Ticaret Odası (ATO) Disiplin Kurulu, Yüksel Yavuz Başkanlığında 2020 hedeflerini konuşmak ve Adana'nın geleceğine yönelik projeleri ele almak üzere toplandı. Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, Genel Sekreter Vekili Birol Yarman ve disiplin yönetim kurulu üyeleri Ahmet Görür, Fahri Özer, Sayım Azmaz, Muhittin Elibol ve HüseyinArslan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, kurulun daha aktif rol alması, toplantıların daha sık düzenlenmesi gibi konular değerlendirildi. Üyelerin disiplin soruşturmalarını öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütme ve üyeler hakkında meclise, disiplin ve para cezası verilmesini önerme gibi faaliyetleri yürüten kurulun daha aktif şekilde ilerleyeceğinin sinyallerini veren Başkan Yavuz, "Adana ticaretinin daha sağlıklı ve sorunsuz yürümesine katkı sunmak adına toplandık. Amacımız, kent ekonomisini olumsuzluklardan arındırıp, ticaretin daha sağlıklı bir yapıda gerçekleşebilmesine katkı sağlama. Bunu da en hakkaniyetli şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Yavuz, "Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, Genel Sekreter Vekilimiz toplantımıza katılarak, hizmet yolculuğumuzdaki ciddiyet ve samimiyete destek olmuşlardır. Disiplin yönetim kurulu üyelerimizin eşlik ettiği toplantıda, iş birliği, güç birliği ve ortak akıl ile yürüteceğimiz hizmet sürecimizi değerlendirdik. Adana'mızın geleceğine ve güçlü potansiyeline inanan iş insanları olarak çıktığımız yolda, hizmet sürecimizi birlik beraberlik içerisinde ortak akıl ile yürütmeye devam edeceğiz. Gerek dünyada yaşanan gelişmeler, gerekse de ülkemizin içinde bulunduğu mevcut duruma göre kentimizin ekonomik gelişimine hep birlikte katkı sunmaya çalışacağız" dedi.