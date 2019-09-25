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Başkan Gültak aşure dağıttı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019
Başkan Gültak aşure dağıttı
MERSİN'DE Akdeniz Belediyesi paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Etkinliğe katılarak vatandaşların Muharrem ayını kutlayan Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, kendi elleriyle vatandaşlara aşure dağıttı. Yoğurt Pazarı Parkı'nda çadırda organize edilen aşure ikramına, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, esnaflar ile 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Mustafa Gültak, "Muharrem Ayı, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği bir aydır. Bizim dinimizde önemli aylardan biridir. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak Muharrem Ayı'nda Aşure Günü'nü düzenledik. Yoğurt Pazarı gibi şehrimizin en önemli caddesinde vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı kutluyoruz. Muharrem ayının tüm İslam ülkelerinde barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diliyor. Etkinliğimizde emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
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Başkan Gültak aşure dağıttı
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