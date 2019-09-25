EZO’dan Kıbrıs gazisine bir dönümlük kivi fidanı

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Ziraat Odası (EZO) Yönetim kurulu Eylül ayı toplantısını ''Gaziler Günü'' başlığı ile yaptı. EZO yönetim kurulu üyeleri Karahıdırlı Mahallesinden Kıbrıs Gazisi Nail Tekin'e bir dönüm araziye dikilecek 65 adet kivi fidanı desteği verdi. EZO Başkanı Rasim Şahin, "Gazimiz odamızın kayıtlı üyesidir. Kendisi kivi tesisi yaptı oda olarak biz de Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında bir dönüm araziye dikebileceği 65 kivi fidanı armağan ettik" derken, Tekin de örnek davranışlarından dolayı EZO yönetimine teşekkür etti.