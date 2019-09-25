Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > EZO’dan Kıbrıs gazisine bir dönümlük kivi fidanı

EZO’dan Kıbrıs gazisine bir dönümlük kivi fidanı

Giriş Tarihi: 25.9.2019
EZO’dan Kıbrıs gazisine bir dönümlük kivi fidanı
MERSİN'İN Erdemli Ziraat Odası (EZO) Yönetim kurulu Eylül ayı toplantısını ''Gaziler Günü'' başlığı ile yaptı. EZO yönetim kurulu üyeleri Karahıdırlı Mahallesinden Kıbrıs Gazisi Nail Tekin'e bir dönüm araziye dikilecek 65 adet kivi fidanı desteği verdi. EZO Başkanı Rasim Şahin, "Gazimiz odamızın kayıtlı üyesidir. Kendisi kivi tesisi yaptı oda olarak biz de Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında bir dönüm araziye dikebileceği 65 kivi fidanı armağan ettik" derken, Tekin de örnek davranışlarından dolayı EZO yönetimine teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EZO’dan Kıbrıs gazisine bir dönümlük kivi fidanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN