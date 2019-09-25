Gazişehir Gaziantep doludizgin

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üper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, 5 hafta sonundaki performansıyla göz doldurdu. Geride kalan sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapmasına karşın, ardından oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çabuk toparlandı.
Daha sonra Gençlerbirliği'ni 4-1, DG. Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, son maçında ise rakip sahada Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep temsilcisi,
dört haftada 10 puan toplama başarısı gösterdi. Gaziantep ekibi, aynı puanlı Fenerbahçe'nin ardından averajla 3. sıraya yerleşti. Gazişehir, ligde rakip ağları 10 kez havalandırırken, kalesinde de yine 10 gole engel olamadı.