Gazişehir Gaziantep doludizgin

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, 5 hafta sonundaki performansıyla göz doldurdu. Geride kalan sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapmasına karşın,Daha sonra Gençlerbirliği'ni 4-1, DG. Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.dört haftada 10 puan toplama başarısı gösterdi. Gaziantep ekibi, aynı puanlı Fenerbahçe'nin ardından averajla 3. sıraya yerleşti. Gazişehir, ligde rakip ağları 10 kez havalandırırken,