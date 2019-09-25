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Göbek bağını 5 Ocak’a gömdü

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Göbek bağını 5 Ocak’a gömdü
ADANASPOR'UN Fethiyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi 5 Ocak Fatih Terim Stadı ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Koyu Adanaspor taraftarı olan Ali Şahin Ava yeni doğan oğlunun ileride futbolcu olmasını istedi ve göbek bağını stadın orta sahasına gömdü. Adanaspor, sosyal medya hesabımızdan paylaşım yapan Ava'nın bu ilginç isteğini kırmayan kulüp başkanı Bayram Akgül, talimat vererek 17 Eylül'de doğan bebeğin göbek bağı stada gömülmesi için izin aldı. Baba Ava, hayalini gerçekleştirdiği için Başkan Bayram Akgül'e teşekkür etti.
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Göbek bağını 5 Ocak’a gömdü
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