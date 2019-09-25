Göbek bağını 5 Ocak’a gömdü

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ADANASPOR'UN Fethiyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi 5 Ocak Fatih Terim Stadı ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı.yeni doğan oğlunun ileride futbolcu olmasını istedi veAdanaspor, sosyal medya hesabımızdan paylaşım yapan Ava'nın bu ilginç isteğini kırmayan kulüp başkanı Bayram Akgül, talimat vererek 17 Eylül'de doğan bebeğin göbek bağı stada gömülmesi için izin aldı.