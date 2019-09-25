Görmemek yaşama hiçbir zaman engel değil

BUGÜN NELER OLDU

Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom 'un desteğiyle düzenlenen "Ruhun Yelkenleri" Projesi'nin Akdeniz yolculuğu Marmaris ve Antalya'dan sonra Mersin'de devam etti. Engelli insanlar ve toplum arasında yeni pozitif bir etkileşim modeli yaratmak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen ve 14 Eylül'den 3 Ekim 2019'a kadar sürecek olan projenin Akdeniz etabı Türkiye, Kıbrıs ve Mısır'da gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında, yat gezisinden sosyal ve kültürel aktivitelere kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ruhun Yelkenleri katamaranının rotasını Marmaris, Antalya, Erdemli Kumkuyu, Taşucu, Limasol (Kıbrıs), İskenderiye (Mısır) ve Marmaris durakları oluşturuyor. Yolculuk, Türkiye, Rusya, Letonya, İsveç, Ermenistan ve diğer ülkelerden engelli olan ve olmayan insanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. 2011'den bu yana, engelli insanlar da dâhil olmak üzere oluşturulan kapsamlı takımlar dünyanın farklı yerlerinde 15 geziye katıldı. Mersin'de iki gün süren etkinliklerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Mersin Davultepe Cocuk Evleri'nde kapsayıcı etkileşim semineri düzenlendi.