Kaçak Saka kuşu avcılarına ceza yağdı

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Kırıkhan ilçesinde tuzak kurarak 28 saka kuşunu avlayan 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Güzelce Mahallesi'nde 2 kişinin kurdukları tuzakla koruma altındaki saka kuşlarını avladıklarını belirledi. Ekipler, 28 saka kuşunu avladığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak avlanmakta kullandıkları 2 adet yanıltıcı ses cihazı, 4 adet kafes, 2 adet keser, 8 adet 1 metre uzunluğunda demir çubuk, 4 adet ağ, 40 metre ipe el koydu. Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen kuşlar jandarma ekipleri tarafından doğaya bırakılırken, yabancı uyruklu 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para ceza kesilerek gözaltına alındı.