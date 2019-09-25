Kupada sonuna kadar iddialıyız

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur mücadelesinde bugün KaradenizTeknik direktör Uğur Tütüneker, "Takımımın benim anlayışıma reaksiyon göstermesi güzel ama yetmez.ifadelerini .KULÜP başkanı Murat Sancak'la görüştüklerini ve Hekimoğlu Trabzon maçında sakatlıktan çıkan ve forma şansı bulamayan oyuncuları kadroya alacağını belirten Tütüneker,Şans bulamayan oyuncularımıza da forma vermemiz lazım.dedi.BEKLENTILERI fazla artırmak istemediğini ancak mavi-lacivertli takımın iki haftada önemli bir gelişme kaydettiğini ifade eden 56 yaşındaki hoca,Kupa maçından sonra, Altınordu'yla bir maçımız var.şeklinde konuştu.