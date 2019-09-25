Kupada sonuna kadar iddialıyız

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iraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur mücadelesinde bugün Karadeniz deplasmanında saat 14.00'te Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak olan Adana Demirspor tur hesapları yapıyor.
Teknik direktör Uğur Tütüneker, "Takımımın benim anlayışıma reaksiyon göstermesi güzel ama yetmez. Devamlı çalışarak bu takımı geliştireceğiz ve yükselteceğiz. Kupada da çıkışımızı sürdüreceğiz"
ifadelerini .
BAŞKANLA ÖZEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
KULÜP başkanı Murat Sancak'la görüştüklerini ve Hekimoğlu Trabzon maçında sakatlıktan çıkan ve forma şansı bulamayan oyuncuları kadroya alacağını belirten Tütüneker, "Baktığımız zaman iki takımımız var gibi görünüyor.
Şans bulamayan oyuncularımıza da forma vermemiz lazım. Oynamayan herkesi Ziraat Türkiye Kupası maçında oynatmak istiyoruz"
dedi.
ÖNCE KUPA SONRA ALTINORDU MAÇI
BEKLENTILERI fazla artırmak istemediğini ancak mavi-lacivertli takımın iki haftada önemli bir gelişme kaydettiğini ifade eden 56 yaşındaki hoca, "Çıkışımızı devam ettirmeye çalışacağız. Çok uzun bir yolumuz var. Güzel bir istikrar yakalayıp, sonuna kadar şampiyonluğa gitmek istiyoruz.
Kupa maçından sonra, Altınordu'yla bir maçımız var. İyi konsantre olup, orada da galip gelmek istiyoruz"
şeklinde konuştu.