Küresel iklim değişikliği ve temiz enerjiyi Taçoy’a anlattılar

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ile Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Youssef Kassem, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'a bir ziyaret gerçekleştirerek, küresel iklim değişikliği, ile 21 y.y'da yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ile ülkemizde temiz enerji edilmesi için yürütülen çalışmaları içeren bir sunum yaptı. Bakan Taçoy'a, KKTC'de temiz enerji elde edilmesi hususunda yapılan çalışmalar ile ilgili dokümanlar yanında yürütülen çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Gökçekuş, alınması gereken önlemler konusunda da önerilerini paylaştı. Prof. Dr. Gökçekuş, son iki yılda Yrd. Doç. Dr. Kassem ve diğer akademisyenlerle birlikte yaptıkları araştırmalar neticesinde uluslararası konferanslarda sunulan, dünyaca saygın ve prestijli dergilerde yayınladıkları bildirilerinin yer aldığı dosyayı da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'a sundu.