Melih ABİ: Kaykay yapan çocukların tehlikeli yolculuğu

Kaykay yapan çocuklar ölüme meydan okuyor!

Güzel bir eğlence ama trafiğin olduğu yolda değil.

Böyle yerlerde kay kay yapmak aksine çok tehlikeli.

Akşam saatleri yine Adana'nın en yoğun caddelerinden birisi.

Üstelik kaykay yapan çocuklar belediye otobüsüne tutunup kayıyor.

Allah korusun otobüs birden fren yapsa arabanın altına girecekler.

Gördüğünü gibi üç çocuk ayağına kaykayı takmış.

Otobüsün arkasına tutunmuş.

Anne ve babalar çocuklarınızı uyarmıyor musunuz?

Sonra eyvah para etmez ama.

Çocuklarınızı eğitin!

Böyle yerlerde kaymasınlar!

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Tarsus'ta yanmayan trafik lambaları



TARSUS kent merkezinde Selçuk Togo ve Kaymakamlık önündeki trafik lambaları çalışmıyor.

Trafik hem kilitleniyor hem de sürücüler sıkıntı çekiyor.

Süleyman Görmüşer, "Gereğinin yapılmasını yetkililerden rica ediyoruz.

Şehitler Tepesi safir rezidans önündeki ufak kavşak için de önlem alınmalı.

Burada da 3 günde bir trafik kazası oluyor.

Birinin ölmesi mi gerekiyor?" diye soruyor okurumuz.

Başkan Haluk Bozdoğan, zerzevatla uğraşmayı bırak!

Sinyalizasyon ile ilgili sıkıntıyı gider!

Hem sürücüler rahatlasın, hem de olası bir kazanın önüne geçilsin.