Mezarını hergün ziyaret ediyor

Tarsus şehit oğlunun kabrini 2 yılı aşkın süredir her gün ziyaret eden anne Ayda Nur Köreke, oğlunun vatan için çok değerli olduğunu söyledi 23 Ekim 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede, PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin acısı Anne Ayda Nur Köreke'nin yüreğinde bir türlü dinmek bilmiyor. Şehit olduğu günden itibaren her gün şehitliğe gelerek oğlunun kabrini yıkayan, vazosundaki çiçekleri değiştirip, bakımını yapan anne Köreke, şehit oğlunun kabri ile birlikte tüm şehit mezarlarını da temizleyerek Tarsus Şehitliğini adeta cennet bahçesine çeviriyor. Anne Köreke, "Benim kınalı kuzum 2017 yılında şehit oldu. O bir an dahi gözümün önünden gitmiyor. Evimiz şehitliğe çok yakın. Her gün mezarlığa gidiyorum" dedi. "Annelik görevim oğlum şehit olmasına rağmen bitmedi" diye konuşan Ayda Nur köreke, "Oğlum bizim için çok değerliydi, Fakat vatan içinde çok değerli, o canını vatanı bayrağı için feda etti. Onun mekânı da makamı da çok değerli Rabbime şükrediyorum, ama bu vatanda o kanlarının döküldüğü topraklarda inşallah geride kalan askerlerimiz kanlarının rengindeki bayrağı yurdumuzun dört bir köşesinde o dağlarda şanla şerefle dalgalandıracaklar. Ruhu şad olsun şehit olan evlatlarımızın ve benim oğluma da" diye konuştu.