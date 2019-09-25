Musul Üniversitesi heyeti Çukurova’dan destek istedi

BUGÜN NELER OLDU

dizi akademik işbirliği yapmak için Çukurova Üniversitesi'ne gelen Irak Musul Üniversitesi Ziraat ve Ormancılık Fakültesi yönetimi Dekan Dr. Sahal Kawkab Ali Aljameel başkanlığında, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. Dekan Dr. Aljameel, iki üniversite arasında gerçekleştirilmesi planlanan işbirliğine verdiği destekten ötürü Prof. Kibar'a plaket verdi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapmak isteyen Musul Üniversitesi Heyeti, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. M. Bülent Torun ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mikail Baylan ile olası işbirliği alanlarını da görüştü. Eğitim binaları ve laboratuvarlarının savaşta tahrip edilmesi sebebiyle uygulamalı eğitim veremediklerini dile getiren Dr. Aljameel, uygulamalı eğitim için destek istedi. Yapılan görüşmeler neticesinde iki kurum arasında ek protokol yapılmasına karar verildi.