TEM’de feci kaza

BUGÜN NELER OLDU

otoyolu Tarsus-Mersin bölümünde kontrolden çıkan ve takla atan araç içerisinde bulunan birisi bebek, iki kişi ağır şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Müslüm P.'nin kullandığı 27 ABV 538 plakalı binek otomobil, TEM otoyolu Tarsus-Mersin mevkii Eshab-ı Kehf ziyaret dağı civarında, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, orta refüjü geçip, takla atarak ters şeride düştü. Feci kazada araç içerisinde bulunan bebek Nazlı J. P. ile Rabia P. ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası, diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı bebek ve kadın, Tarsus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası bir süre trafik kontrollü şekilde verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.